新入荷　シルクコットンショール

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はじめまして。ご覧いただきありがとうございます。シルクコットン大判ショールサイズ 73×205サラサラと冷たく肌触りの柔らかい夏の日焼け防止、冷房対策に。秋冬はシルクで乾燥を防ぎ暖かいです。柄と色がとても綺麗な品です。シンプルな服のアクセントに。春夏秋冬問わず着用でき、心地の良いショールです。真木テキスタイルギャルリ百草ヤンマ産業ヨーガンレールganga工房gasadosaデニスコロンジェン先生の日常着カシミアパシュミナえみおわすホアナデアルコJUNMIKAMIダニエラグレジスハウスオブロータスエアリーギフト一生物ナチュラルアジアンエスニックペーズリーマライカボヘミアン柄・デザイン···花柄カラー···グリーンカラー···ピンク柄・デザイン···花柄