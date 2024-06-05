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商品詳細
PHENOMENON フェノメノン コーデュロイデザインキャップ 黒灰 美品#TORAメンズアパレル フォロー\u0026コメント割、おまとめ割あります♩#TORAレディースアパレル フォロー\u0026コメント割、おまとめ割あります♩PHENOMENON フェノメノンのキャップです。ブラックまたはグレーぽいカラーで、表地はコーデュロイ素材です。裏地はジェリーフィッシュが漂っています♪シンプルなデザインかと思いきや、アジャスターは紐状になっており、先端は飾り房になっています！蝶結びなど、結び方でバックルックの雰囲気を変えることができるかと思います♪フェノメノンのキャップの中でも、ほぼ他で見ない稀有なデザインです！大きな汚れ破れなく、使用感もほぼ無い美品です♪size ONE即購入okです。フォロー\u0026コメント割もあります。早い者勝ちです！発送はゆうゆうメルカリ便を予定しております。即日〜24時間以内での発送です！#TORAメンズアパレル フォロー\u0026コメント割、おまとめ割あります♩#TORAレディースアパレル フォロー\u0026コメント割、おまとめ割あります♩
http://narcologia.ru/goods/calling505250.html
http://narcologia.ru/goods/plaque87207.html
http://narcologia.ru/goods/Addict667518.html
PHENOMENON フェノメノン コーデュロイデザインキャップ 黒灰 美品
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