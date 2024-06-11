mofusand モフサンド 台湾限定 保冷ポケット付き 2段トートバッグ

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商品詳細
**出品しているmofusand台湾限定商品はすべて正規品です。ご安心ください**mofusandモフサンド台湾限定保冷ポケット付き2段トートバッグ保冷保温！大容量！サイズ(cm)：約36×42×15※新品未使用※入手困難のため、値下げ不可です。1点のみで、再入荷する予定はございません。※即購入OKです！※他の商品とまとめ購入の場合は割引させていただきます。※他サイトにて同時出品のため、突然削除させて頂くことがございます。※海外製品のため、ご了承いただける方のみよろしくお願いいたします。*喫煙者、ペットいません。*出品者に発熱等、体調不良はないので安心してご購入ください。★他にもmofusandの台湾限定商品を出品中です。よければご覧くださいませ。#mofusand#モフサンド#台湾#限定#猫#ハンドバッグ#トートバッグ#エコバッグ#保冷#保温
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