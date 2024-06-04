ダークブラウン　新品　FUNNY ポロサス　クロコダイル　ライダースウォレット

ファニー ライダースウォレットになります。画像ではかなり黒っぽく見えますが色はダークブラウンになります。 他のFUNNY製品はコチラ#YOPIOFUNNY他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather■メーカー名：【ファニー】■品名：ライダース・ウォレット ポロサス■カラー/素材：外装：ブラウン 【BROWN】/ワニ革 【CROCODILE】内装：ブラウン 【BROWN】/牛皮革■コンチョ：FUNNYオリジナル/31mmビクター【925Silver】■サイズ：本体/W/103mmH/193mmD/37mmキーホルダー/W/39mmH/90mmD/26mm■仕様：カードホルダーx10枚、小銭入れx1、大型ポケット(札入れ含む）x4FUNNYオリジナルの定番中の定番アイテム、その圧倒的な強度と耐久性だけでなく、優れた収納力やコンチョやウォレット・レーンなどの付属のカスタムパーツが豊富なモデルです。本製品は爬虫類の中でも最も高級な皮革であるクロコダイルを使用しています。熟練の職人によりウロコの一枚に至るまで、手染めのハーフグレンジング仕上げを行っています。使い込まれたときに通常のワニ製品にない、鈍く、深く艶やかに変化していきます。コンチョには高級皮革に相応しいシルバーのビクターコンチョを使用しています。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革



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