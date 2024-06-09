ルイヴィトン M30502 ポルトフォイユ・ブラザ タイガ 長財布 男性用

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⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。#紫陽花本舗の全商品一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：ルイヴィトン⭐️商品名：ポルトフォイユブラザタイガ⭐️サイズ：W10×H14.5×D2⭐️素材：タイガ（LVロゴの刻印入り）⭐️金具：シルバー⭐️仕様：ファスナー開閉式（小銭入れのみ） カードポケット×16斜めポケット×1 オープンポケット×4 小銭入れ×1 札入れ×1⭐️色：ブルーマリーヌ（ネイビー）/レッド⭐️付属品：無し⭐️状態使用感も少なく美品です。これから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)気になった方はコメント、お願い致します。⭐️ポイントクレジットカード16枚、紙幣・名刺・チケット・レシートなどを収納頂けます。小銭入れがありながらも、スッキリとしたデザインで、スタイリッシュにお持ち頂けます。⭐️シリアル№：MB0117⭐️商品ランク：Ｓ⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です。ご安心してご購入頂けます。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。#紫陽花本舗✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#紫陽花本舗ルイヴィトン✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#紫陽花本舗長財布✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨A4417E