クロコダイル　ラウンドファスナー　長財布　証明書付き

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本日再再再々値下げしました。クロコダイル 長財布になります。爬虫類皮革の代表的なものがクロコダイルです。その美しさ、強度、希少性から「革のダイヤモンド」と呼ばれ、古くから高級品、贅沢品として世界中の「本物」を求める人々から愛されてきました。クロコダイルの背中側はワイルドでゴツゴツした革です。この「背ワニ」を“ホーンバック”（背面突起）と言います。背面部位の連続した突起は美しい風合い、ゴツゴツ感と硬さがあり、型押しが真似できない特徴になります。証明書付きです。(証明書に価格が記載されています)ショップ袋付きですので、プレゼントとしても大丈夫かと思います。新品、未使用品です。サイズ:縦約20.5cm、横約10cm、マチ約2.5cmカラーブラック定価115,600円(6800元x日本円17円)多少でしたらお値下げ可能です。お気軽にコメント下さい。天然素材を使用しているため、写真のものとは色・柄・風合いが若干異なる場合があります。こちらの商品は新品・未使用品ですが保管上に出来た、細かい傷などがある場合がございます出品時に確認はしておりますが、見落としがある場合もありますので、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。#ラウンドファスナー長財布#クロコダイル#カイマン#ワニ革#父の日#プレゼント