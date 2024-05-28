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【UNITED ARROWS】美品 ストライプ レジメンタル シルク ネクタイ
商品番号 R60489249381
商品名

【UNITED ARROWS】美品 ストライプ レジメンタル シルク ネクタイ
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主人の物です。2年程前に購入したそうです。ネクタイはどれも2.3回身に付けて仕舞い込んでいたので、状態はかなり良いと思います♪【ブランド】ユナイテッドアローズ【色】ネイビー【素材】絹100％【実寸サイズ】大剣幅画像参照※状態は良好ですが、ユーズド商品のため完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。中古商品である事をご理解いただける方のみご検討くださいませ！美品ネクタイストライプレジメンタルシルクネイビーブルー複数ご購入で更にお得に！↓↓↓こちら↓↓↓#あかりネクタイ一覧#ネクタイ#シャツ#ユナイテッドアローズ#ストライプ#レジメンタル#ビジネス#スーツ#オフィス#カジュアル#フォーマル#小物　　柄・デザイン...ストライプカラー...ブルーLot.SSymt3/5.8（0.5）
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