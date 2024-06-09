タカラトミー ブライスジュニームーン ホームスイートホーム



ブライス公式サイト | blythedoll.com ブライス公式サイト | blythedoll.com



タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ... タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ...



タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ... タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ...



タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ... タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ...



ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム- ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム-



CWC限定ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム 春先取り ... CWC限定ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム 春先取り ...



CWC限定 ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム CWC限定 ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム



ブライス公式サイト | blythedoll.com ブライス公式サイト | blythedoll.com



ブライス 買取】タカラトミー ネオブライス ジュニームーンホーム ... ブライス 買取】タカラトミー ネオブライス ジュニームーンホーム ...



タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ... タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ...



Takara Tomy - ブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム 新品 ... Takara Tomy - ブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム 新品 ...



タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ... タカラトミー ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ...



ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム- ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム-



Takara Tomy - ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ... Takara Tomy - ネオブライス ジュニームーン ホームスウィートホーム ...



ジュニームーン ホームスウィートホーム（ネオブライス） | labiela.com ジュニームーン ホームスウィートホーム（ネオブライス） | labiela.com

FallinLove♥CWC限定ネオブライス『ジュニームーンホームスウィートホーム』最終仕様【フェイスタイプ】ラディエンスリニュー（ラディエンスをベースにした新しい金型）【フェイスカラー】クリーム（半透明）【メイク】アイシャドウ：オリーブグリーン、リップ：ライトピンク／チーク：ライトピンク【アイカラー】ライトブラウン（正面※瞳のセンターもブルー）、ライトパープル（右）、スカイブルー（正面）、ライトブルー（左） ※全てスペシャルカラー 【まつ毛】デフォルトの形のブラウン【ヘアカラー】金髪【イヤリング】あり（リボン型）【マニキュア】なし【セット内容】ドール、ワンピース、アンダースカート、帽子、イヤリング、ショーツ、ソックス、シューズ、スタンド（高さ17.5cm）、紙小物（ショッピングバッグ・ミニチュアパッケージ）娘が購入し、大事に保管していました。目の部分が改造時に何かなっている。見た目は美品です。部品も全てあり。