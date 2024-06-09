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タカラトミー ブライスジュニームーン ホームスイートホーム
商品番号 H38107836198
商品名

タカラトミー ブライスジュニームーン ホームスイートホーム
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FallinLove♥CWC限定ネオブライス『ジュニームーンホームスウィートホーム』最終仕様【フェイスタイプ】ラディエンスリニュー（ラディエンスをベースにした新しい金型）【フェイスカラー】クリーム（半透明）【メイク】アイシャドウ：オリーブグリーン、リップ：ライトピンク／チーク：ライトピンク【アイカラー】ライトブラウン（正面※瞳のセンターもブルー）、ライトパープル（右）、スカイブルー（正面）、ライトブルー（左）　※全てスペシャルカラー　【まつ毛】デフォルトの形のブラウン【ヘアカラー】金髪【イヤリング】あり（リボン型）【マニキュア】なし【セット内容】ドール、ワンピース、アンダースカート、帽子、イヤリング、ショーツ、ソックス、シューズ、スタンド（高さ17.5cm）、紙小物（ショッピングバッグ・ミニチュアパッケージ）娘が購入し、大事に保管していました。目の部分が改造時に何かなっている。見た目は美品です。部品も全てあり。
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