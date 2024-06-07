新品！！HERMES エルメスベルト 金色のマーク 黒

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ご覧いただきありがとうございます。●購入 即購入OKです！早い者勝ちとさせて頂きますm(__)m深夜早朝であっても気にせずご購入下さい。【コメントも大歓迎】●発送 1〜2日以内で発送致します。24時間以内の発送を心掛けております。サイズ：ベルトの幅：約3.8cmベルト全長約125cm5段階で調節可能（素人採寸です）素材：革付属品：保存袋，箱。海外アウトレット商品のため国内正規品と仕様が異なる場合があり、保証外ですのでご納得した上でのご購入をお願い致します。