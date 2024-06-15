ノースフェイス パープルレーベル キャップ NN8151N

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【商品詳細】商品名：ゴアテックスインフィニウムキャップ商品型番：NN8151Nカラー：ブラックサイズ：F頭周り(53-62cm) つば(7cm) 高さ(11cm) ※すべてサイズは実寸表記です。平置きにして採寸しておりますので、実際の着用感とは異なる場合がございます。素材：表地ポリエステル65%綿35％ 裏地ポリエステル100％(コーティング等樹脂加工生地使用)お手入：手洗いによる洗濯可 ※お洗濯の際は洗濯表記を必ずご確認くださいませ。定価：¥8,800（税込）【商品説明】THENORTHFACEの65/35ゴアテックスインフィニウムキャップです。ブランドの定番素材、65/35ベイヘッドクロスを使用した6パネル構造のベースボールキャップ。表生地ははっ水加工を施すことでクラシックな表情と機能性を両立。裏地に風の侵入と内側の蒸れを軽減するGORE-TEXINFINIUMWINDSTOPPERLINERを採用。後頭部にはサイズ調整が可能なロゴ入りのバックルアジャスターを使用し、左の側面には、GORE-TEXINFINIUMの刺繍が施されています。フロントの芯を柔らかくすることでよりフィット感をアップ。ユニセックスで被っていただけるデザインに仕上がっています。【商品状態】直営店で購入いたし、2回ほど短時間着用。ホームクリーニング済です。個人的な主観としてはダメージなどは全くなくかなり状態はいいと思いますが、あくまで中古とご理解の上、ご購入お願いします。-------------------#ノースフェイス#ノース・フェイス#THENORTHFACE#キャップ柄・デザイン···刺繍（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬カラー···ブラック