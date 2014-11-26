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ダンヒル ベルグレイヴ 10CC コートウォレット
商品番号 W70921650620
商品名

ダンヒル ベルグレイヴ 10CC コートウォレット
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 19,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックダンヒルの長財布です。ダンヒル浦和伊勢丹にて購入された商品です。現在も売られている商品で、定価90,200円(税込)です。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。以下ダンヒルの公式サイトから引用・10のカードスロット・ジップポケット・マチ付き収納・2つのフラットポケット・dunhillロゴのプラーク・19.5×9.5×2.5cm・イタリア製・フルグレインカーフレザー、コットンミックスライニング
http://narcologia.ru/goods/subtropical706601.html
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