  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
商品番号 O34573249042
商品名

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

葛飾北斎のプリント柄カラー...イエロー袖丈...半袖ネック...その他季節感...春、夏着丈・・・69センチ身幅・・・52センチ肩幅・・・44センチ袖丈・・・23センチアロハシャツブランドPagongのシルク100%のアロハシャツです。シルク100%なので着心地は柔らかく、肌触りはサラサラです。意外と派手すぎず、ジーンズやハーフパンツに合うので使いやすいです。数回着用しましたが、汚れやシミはないと思います。定価は¥35000くらいでした。購入いただいたらクリーニングに出してからお送りします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi242147.html
http://narcologia.ru/goods/approximate92120.html
http://narcologia.ru/goods/organization982562.html

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
Pagong 木村英輝 京友禅アロハシャツ(平安バロック) シルク100% 3L ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 アロハシャツ ＜竹林の虎/黄色＞ Pagong メンズ | 京友禅アロハ ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 京友禅アロハシャツ ＜風景画/白水色＞ Pagong メンズ | 京友禅 ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 京友禅アロハシャツ ＜舟と鶴/墨色＞ Pagong メンズ | 京友禅 ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
ミュージアムコレクション 京友禅アロハシャツ＜海老/黒赤＞ Pagong ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 京友禅アロハシャツ ＜武具の図/空色＞

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
尾形光琳 京友禅アロハシャツ ＜燕子花/砂色＞

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
ミュージアムコレクション 京友禅アロハシャツ＜海老/黒赤＞

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
円山応挙 京友禅アロハシャツ ＜朝顔狗子図/砂色＞ Pagong メンズ | 京 ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 京友禅アロハシャツ ＜舟と鶴/墨色＞ Pagong メンズ | 京友禅 ...

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
林原美術館 京友禅アロハシャツ ＜段片身替りに雪持芭蕉文縫箔/淡茶＞

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
28) 美品 パゴン 鷹 波 シルクアロハ シルク シャツ S 京都 | labiela.com

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 京友禅アロハシャツ ＜舟と鶴/墨色＞

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
和柄 京友禅アロハシャツ ＜風景画/白水色＞

Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
木村英輝 京友禅アロハシャツ ＜平安バロック/黒金＞ Pagong メンズ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru