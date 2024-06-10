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- Pagongシルク100%プリントアロハシャツ
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商品詳細
葛飾北斎のプリント柄カラー...イエロー袖丈...半袖ネック...その他季節感...春、夏着丈・・・69センチ身幅・・・52センチ肩幅・・・44センチ袖丈・・・23センチアロハシャツブランドPagongのシルク100%のアロハシャツです。シルク100%なので着心地は柔らかく、肌触りはサラサラです。意外と派手すぎず、ジーンズやハーフパンツに合うので使いやすいです。数回着用しましたが、汚れやシミはないと思います。定価は¥35000くらいでした。購入いただいたらクリーニングに出してからお送りします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi242147.html
http://narcologia.ru/goods/approximate92120.html
http://narcologia.ru/goods/organization982562.html
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