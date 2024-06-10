Pagongシルク100%プリントアロハシャツ

葛飾北斎のプリント柄カラー...イエロー袖丈...半袖ネック...その他季節感...春、夏着丈・・・69センチ身幅・・・52センチ肩幅・・・44センチ袖丈・・・23センチアロハシャツブランドPagongのシルク100%のアロハシャツです。シルク100%なので着心地は柔らかく、肌触りはサラサラです。意外と派手すぎず、ジーンズやハーフパンツに合うので使いやすいです。数回着用しましたが、汚れやシミはないと思います。定価は¥35000くらいでした。購入いただいたらクリーニングに出してからお送りします。



Pagong 木村英輝 京友禅アロハシャツ(平安バロック) シルク100% 3L ...



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