ワイルドスワンズ　WAVE

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商品詳細
SHELLCORDOVAN/WAVEシェルコードバン です。使用期間は、約三ヶ月です。あまり使わないので出品します。コードバンですので、表面に線傷等はついています。糸のホツレはみあたりません、ホックもパチンととまり、ジッパも問題なく動きます。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate313548.html
http://narcologia.ru/goods/plaque209107.html
http://narcologia.ru/goods/stage714897.html
FULL GRAIN BRIDLE / WAVE | WALLET(LARGE) | WILDSWANS(ワイルド ...
CROCODILE / WAVE(EB) | WALLET(LARGE) | WILDSWANS(ワイルドスワンズ ...
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SHELL CORDOVAN / WAVE（EB）
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SHELL CORDOVAN / WAVE(SD) | WALLET(LARGE) | WILDSWANS(ワイルド ...
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2023 SHELL CORDOVAN / WAVE(BOURBON) | LIMITED | WILDSWANS(ワイルド ...
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