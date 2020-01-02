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シャンボールセリエ カーフスエードメッシュベルト ダークブラウン
商品番号 S42337073417
商品名

シャンボールセリエ カーフスエードメッシュベルト ダークブラウン
ブランド名 シャンポールセリエ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。「シャンボールセリエカーフスエードメッシュベルト」の出品です。◯サイズ　90(36インチ)　全長　106cm(バックル含めた全長)　ベルト幅　3.7cm　バックル幅　2.8cm素人の平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。色はダークブラウンです。未使用ですが、長期保管によってバックルなどのメッキ部分に多少のくすみや小傷があります。なので商品状態を「やや傷や汚れあり」にしています。ベルトにピンを通した跡はありません。特に異臭もありません(革の匂いはします)。バックル幅が3cmを超えるので、宅急便コンパクトにて発送いたします。メッキ部分にはプチプチを巻いて、袋に入れて(水濡れ防止)梱包します。気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。どうぞ、よろしくお願いいたします。カラー···ブラウン
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