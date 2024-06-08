リアルクロコダイル/付属品完備✨ プラダ オーガナイザー 長財布 現行ロゴ 本革

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○アイテムPRADAプラダ長財布ラウンドファスナーラウンドジップアラウンドウォレットロングウォレット小銭入れ札入れカード入れ定期入れ名刺入れロゴ金具シルバー金具シルバーロゴサフィアーノレザー本革牛革クロコ鰐ワニメンズレディースクラッチバッグセカンドバッグ○サイズタテ11cmヨコ20cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感ございますが、目立った傷汚れなく使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。○カラーネイビー系○素材レザー 革 ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。310001001