未使用 PPFM メンズ レザー ベルト 牛革 ペイトン プレイス フォー メン

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未使用PPFMメンズレザーベルト牛革素材感のあるブラウンカラーのレザーにスタッズをあしらったメンズベルトです。スタッズの内側もスエードとクロコ調のちょっと他に持ってる方もいないのでは、と思われるオシャレなベルトだと思います。バックルもアンティーク仕上げになっています。サイズ全長約110cm(バックル含む)幅約4cmカラーブラウン系素材牛革PPFMペイトンプレイスフォーメン#CACAO95ベルト未使用の美品と思いますが、天然皮革かつ自宅保管品になりますので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。また写真は色味を完全には再現できませんのでご了承ください。ご理解の上、よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントいただければと思います。