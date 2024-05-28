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未使用 PPFM メンズ レザー ベルト 牛革 ペイトン プレイス フォー メン
商品番号 B62304194993
商品名

未使用 PPFM メンズ レザー ベルト 牛革 ペイトン プレイス フォー メン
ブランド名 PPFM
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用PPFMメンズレザーベルト牛革素材感のあるブラウンカラーのレザーにスタッズをあしらったメンズベルトです。スタッズの内側もスエードとクロコ調のちょっと他に持ってる方もいないのでは、と思われるオシャレなベルトだと思います。バックルもアンティーク仕上げになっています。サイズ全長約110cm(バックル含む)幅約4cmカラーブラウン系素材牛革PPFMペイトンプレイスフォーメン#CACAO95ベルト未使用の美品と思いますが、天然皮革かつ自宅保管品になりますので、完全完璧をお求めの方はご遠慮いただければと思います。また写真は色味を完全には再現できませんのでご了承ください。ご理解の上、よろしければ多少お値下げさせていただきます。ご希望額をコメントいただければと思います。
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