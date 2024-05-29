THE H.W. DOG\u0026CO. TRUCKER CAP-B

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昨年購入し、タグは外してしまいました。何度か着用しましたが、まだまだ綺麗に使って頂けると思います。売れなかったら自分で使う予定なので、お値下げは考えておりません。タグの方は正規店に持って行けば再度つけて頂けるそうです。