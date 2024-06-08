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✨大特価✨Paul Smith COLLECTION ドット柄　シルクネクタイ
商品番号 O82824670873
商品名

✨大特価✨Paul Smith COLLECTION ドット柄　シルクネクタイ
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大特価7,999→4,500円ブランド　PaulSmithCOLLECTION柄　　ドット柄（ネイビー/ホワイト）素材　シルク100%大剣　約8.5cm全長　約145cm（素人採寸につき、多少の誤差はご容赦願います）生産国　イタリアこちらは、数年前に購入し、一度使用後自宅保管していたものです。※ご検討の際は必ずお写真にてご確認ください。ブランドネクタイは付けただけで気分が上がりますね！ポールスミスらしいデザイン性のある艶感のシルクにシックなネイビー×ドットが印象的なデザイン。これからの季節に重宝する色味の一品です。ディンプルも作りやすいので胸元の存在感が違います。神経質な方や中古品にご理解の無い方のご購入はご遠慮下さい！シャツは参考品で付属しません。USED品・素人検品の為、見落とし等ある可能性がございます。そちらにご理解いただける方へお願いいたします。TieYourTie（タイユアタイ）、AngeloFusco(アンジェロ・フスコ)、FrancoMinucci(フランコミヌッチ)、Brioni(ブリオーニ)、Stefanobigi（ステファノビジ）、Drake’s（ドレイクス）、LuigiBorrelli（ルイジボレッリ）、FrancoBassi（フランコバッシ）matabisi(マタビシ)、E.Marinella（マリネッラ）、Holliday\u0026Brown（ホリデーアンドブラウン）、SpaccaNeapolis（スパッカネアポリス）、Seaward\u0026Stearn（シーワードスターン）、FrancescoMarino（フランチェスコマリーノ）、AttoVannucci（アットヴァンヌッチ）Finamore（フィナモレ）、kuska(クスカ)、BARBA（バルバ)、kiton(キトン)、エルメネジルドゼニア、HERMES、ユナイテッドアローズ、BEAMS、TOMORROWLAND、BARNEYSNEWYORKなど、お好きな方にもおすすめです#PaulSmith#ポールスミス#ぽーるすみす#ネクタイ#ドット#パーティー#新年会#同窓会#誕生日#プレゼント#結婚式#二次会#卒園式#入園式#卒業式#入学式#父の日#七五三
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