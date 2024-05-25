ポールスミス 二つ折り 折財布 コンパクト財布 ブラック 黒 a

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PaulSmithポールスミス二つ折り折財布コンパクト財布ブラック黒a ★ブランド★PaulSmith★サイズ★約W11×H9.4×D1.5㎝ ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。★仕様★札入れ×１ 小銭入れ×1 ポケット×２ カードポケット×4★状態★中古品★付属品★なしPaulSmith二つ折り財布になります。中古のお品になりますので、薄汚れ、スレ、小銭跡、型崩れ等があります。出品する際にチェックしていますが、見落し等がある場合があります。※商品の色につきましては、表現の個人差がある事と、画像と実物ではモニター等の違いにより、多少色が異なる場合がある事を予めご理解頂いた上で購入をお願い致します。状態などは個人の主観ですので、神経質な方はご購入をお控えください。あくまで中古のお品になりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いします。※正規保証出品物は、古物許可証を有する物しか参加することのできない大手古物市場より仕入れさせていただいた商品や、大手古物業者など第三者による真贋の鑑定済み商品のみを出品させていただいておりますので、ご安心してご購入ください。※値下げ交渉などは出来ませんので、コメントをいただいてもお返事などはお返しできません。申し訳ありませんが、ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。※ゴミなど確認して出品していますが、見落として残っている場合がありますので、ご了承ください。★19時～11時、金曜日の19時～日曜日の11時までは、ご連絡・発送・質問の回答等が出来ません。ご迷惑をお掛けしますが、予めご了承いただけますようよろしくお願いします。★その他、ＧＷ・お盆・年末年始などもご連絡・発送などできません。お急ぎの方は事前にご質問などでご確認していただけますよう、よろしくお願いします。）こちらの都合で誠に申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただいた方のご購入をお願い致します。筏