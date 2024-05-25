入手困難 Parapack P-CAP Lite パラパック

P-CAPLiteは、軽量構造と通気性の良い素材により、装着していることを忘れてしまうほどの軽さを実現しています。コード機構により、どんなサイズの頭にも対応し、数秒で収納できます。https://moonlight-gear.com/products/254481769特徴パラパック独自の調整可能なコード機構により、数秒で数分の一のサイズにパックアップすることができます。1つのアジャスタブルサイズで家族全員にフィットします！前面にアジャスターを配置することで、寝転んだときにも快適で、髪を挟むようなバックルもありません。輪郭のあるボトムエッジは、耳を押し下げない深いフィット感を実現します_______________________________________________スペック36～62cm重量：29グラム素材ニフココードロック付きリフレクティブアジャストコードDuraflexプレミアムスナップデュアルデンシティフォームビルポリエステルマイクロファイバー素材は、UPF30+。超軽量で耐久性のあるモノフィラメントリップストップメッシュが通気性を確保。◉検索ワード国内#MoonlightGear#HikersDepo#Yosemite#Grips#TheMountainEditions#Yamatomichi#Actibase#andwonder#AtelierBlueBottle#Axesquin#JindaijiMountainWorks#LocusGear#RawlowMountainWorks#RidgeMountain#STATIC#TetonBros#Trailbum#Answer4#Nruc#Ogawand#SolaTitaniumgear#ムーンライトギア#ハイカーズデポ#ヨセミテ#グリップス#マウンテンエディションズ#山と道#アクティベイス#アンドワンダー#アトリエブルーボトル#アクシーズクイン#ジンダイジマウンテンワークス#ローカスギア#ロウロウマウンテンワークス#リッジマウンテン#スタティック#ティートンブラザーズ#トレイルバム#アンサー4#ヌルク#オガワンド#ソラチタニアムギア



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