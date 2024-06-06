ルイ・ヴィトン 長財布

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心斎橋のルイ・ヴィトンで購入しました。1年程使用したと思います。小銭入れの場所が写真の通り汚れてます蛍光部分も多少汚れはありますが、綺麗な状態だと思います。まだまだ新品同様に使っていただけます。よろしくお願いします。買った当時の箱は残ってますので、箱に入れて発送致します。#ルイ・ヴィトン