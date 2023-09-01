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Stussy ×UBIQ Philadelphia オープン記念Tシャツ
商品番号 D21176879174
商品名

Stussy ×UBIQ Philadelphia オープン記念Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008/04【Stussy】【ステューシー】×UBIQ(ユービック)Philadelphia限定Tシャツ米フィラデルフィアチャプトが2008年4月にグランドオープン。その記念にUbiq(ユービック)とコラボした記念Tシャツがリリースされました。カラー···ホワイト素材···コットン100%コンディション:未使用品、タグ付きサイズ着丈:70cm身幅:52cm袖丈:22cm肩幅:49cm素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。2000点以上のコレクションを整理をしていて、期間限定の出品になります。未使用品ですが、撮影等に貸出をしているので、多少の汚れなどあります。古着にご理解のない方はご遠慮ください。NCNRStussyoldstussyshawnstussydiorsupremebobmarleycommedescarconsvintarge限定復刻周年アニバーサリーNikeadidasconverseチャプトnycFUTURASTUSHルイヴィトンHFHuf藤原ヒロシオールドステューシーオールドスケート　オールドサーフ当時物シュプリームヴィンテージオールド
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