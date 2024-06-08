【美品】larrysmith TRUCKERS WALLET SMALL

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数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。こちらはラリースミスのトラッカーウォレットSサイズになります。五本木の本店にて購入致しました。箱、ギャラカード、購入時のレシートお付け致します。箱は購入時から写真の状態でした。2枚目のウォレット裏面の傷は購入時からでした。まだまだ綺麗な状態ですので是非ここからカッコよくして頂ければと思います。素人保管のためご了承の上ご購入ください。最後にお手数ですが一度プロフ欄に目を通していただけると幸いです。