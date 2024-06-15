LOEWE ロエベ 本革 ベルト

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商品詳細
LOEWEロエベのレザーベルトバックル…ゴールドカラー···ブラック素材···本革長さは約100センチ、５つ穴タイプで真ん中の穴までは約85センチです。※元の長さからリペア専門店にて長さを調整してもらっています。こちらはバックルの角部分に若干のスレがあります。着用すれば気にならない程度かと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。
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