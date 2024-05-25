カルティエ　パシャドゥ財布　カードケース

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商品詳細
新品 カルティエパシャドゥ 二つ折り札入れ カード入れサイズ 10×11札入れ 2カード入れ 8その他ポケット 2ブラックレザー ゴールドロゴギャランティナンバーEL591513プレゼントで頂きましたが使用することなくクローゼットに置いたままでした。
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