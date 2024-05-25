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カルティエ　パシャドゥ財布　カードケース
商品番号 N23726167396
商品名

カルティエ　パシャドゥ財布　カードケース
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　カルティエパシャドゥ　二つ折り札入れ　　カード入れサイズ　10×11札入れ　　　2カード入れ　8その他ポケット　2ブラックレザー　ゴールドロゴギャランティナンバーEL591513プレゼントで頂きましたが使用することなくクローゼットに置いたままでした。
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