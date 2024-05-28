○アイテムPRADAプラダ折り財布二つ折り折りたたみサイフコンパクトウォレット小銭入れ札入れカード入れ定期入れ名刺入れロゴシルバー金具銀ロゴ三角ロゴサフィアーノレザー本革ブラック黒色レッド赤色○収納カード入れ4コ小銭入れ1コ札入れ2コ○入手元当アカウントの商品はすべて以下から入手した物ですブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取○状態目立った傷や汚れなく、まだまだ綺麗にお使いいただけます♪※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラーブラック黒色レッド赤色※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。○素材サフィアーノレザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ※箱やカード等は撮影用です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪管理番号1財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革



未使用級】プラダ 長財布 折りたたみ 金具ロゴ サフィアーノレザー ...



極美品】プラダ 折り財布 ロゴ 金具 サフィアーノ レザー バイカラー ...



Amazon | [プラダ] 財布 三つ折り サフィアーノ バイカラー ミニ財布 三つ折り財布 1MH021 ZLP 61H [並行輸入品] | 財布



サフィアーノ トライアングルロゴ 2M0738 ブラック×グレー ...



PRADA - プラダ PRADA 財布 レディース 二つ折り サフィアーノ バイ ...



Amazon | [プラダ] 財布 二つ折り レディース サフィアーノ バイカラー ...



未使用級】プラダ 長財布 折りたたみ 金具ロゴ サフィアーノレザー ...



未使用品▽プラダ 2MO004 ロゴ金具付き サフィアーノレザー 二つ折り ...



バイセル公式】プラダ ロゴ 二つ折り 長財布 長財布 サフィアーノ ...



未使用級】プラダ 長財布 折りたたみ 金具ロゴ サフィアーノレザー ...



極美品】プラダ 折り財布 ロゴ 金具 サフィアーノ レザー バイカラー ...



PRADA - プラダ サフィアーノレザー バイカラー 折財布 ブラック♪新品 ...



Amazon | [プラダ] 財布 三つ折り サフィアーノ バイカラー ミニ財布 ...



バイセル公式】プラダ ロゴ 二つ折り 長財布 長財布 サフィアーノ ...



プラダ PRADA 財布 二つ折り 折財布 サフィアーノ レディース ピンク系 ...