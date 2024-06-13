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ロエベ　トライフォールドウォレット
商品番号 S85603985390
商品名

ロエベ　トライフォールドウォレット
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 20,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···三つ折り一年ほど前に購入しました。少しスレや折った時の跡がありますが、目立った汚れなどはありません。
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