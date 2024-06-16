エルドレッソ　メッシュキャップ　ELDORESO

ご覧頂きありがとうございます。ユーザータイプ···トレイルランニング向けELDORESOのCapです。※サイズはS※カラー ブラック※公式オンラインストアで購入。1〜2回着用■サイズフリー 頭囲54-58cm調節可能ブリム(ツバ)約5.0cm■素材素材ナイロン100%別布ポリエステル100%素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。返品等は受付ておりませんので、気にされる方はご遠慮下さい。✴︎他のサイトにも出品しております。 急に出品停止になる可能性もありますのでご理 解のある方のみお願い致します。✴︎発送方法を変更する場合がございます。 匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)発送時は畳んで梱包します。ご了承下さい。#エルドレッソ#ELDORESO#トレイルカラー···ブラック



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