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ジミーチュウ クロコ 長財布 小銭入れ
商品番号 U57133587062
商品名

ジミーチュウ クロコ 長財布 小銭入れ
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジミーチュウ長財布小銭入れセット1年だけ使用、難波大丸で購入、かなりカッコイイデザインです！今はもう売ってないみたいです、小銭入れのチャックだけ、潰れています、、使いにくいですが、なんとか使えます。セットであればよりカッコイイです！中古品なので返品不可お願いしますm(__)m値下げ少しなら、相談乗ります！
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