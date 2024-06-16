ジミーチュウ クロコ 長財布 小銭入れ

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商品詳細
ジミーチュウ長財布小銭入れセット1年だけ使用、難波大丸で購入、かなりカッコイイデザインです！今はもう売ってないみたいです、小銭入れのチャックだけ、潰れています、、使いにくいですが、なんとか使えます。セットであればよりカッコイイです！中古品なので返品不可お願いしますm(__)m値下げ少しなら、相談乗ります！
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