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THE NORTH FACE Mサイズ　バーブドライライトパンツ
商品番号 E21527562209
商品名

THE NORTH FACE Mサイズ　バーブドライライトパンツ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中の為出品いたします。VERBDRYLIGHTPANTMen’s(NB31606)バーブドライライトパンツブラック参考価格¥15400とても軽量で清涼感があり、汗をかきやすいシーンでもべたつかず行動できます。生地には撥水加工を施し、多少の雨は弾きます。Mサイズ／国内正規品素材：APEX　Aerobic　Dry　Super　Light（ポリプロピレン44％、ナイロン43％、ポリウレタン13％）カラー···ブラック
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