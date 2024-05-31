THE NORTH FACE Mサイズ　バーブドライライトパンツ

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商品詳細
断捨離中の為出品いたします。VERBDRYLIGHTPANTMen’s(NB31606)バーブドライライトパンツブラック参考価格¥15400とても軽量で清涼感があり、汗をかきやすいシーンでもべたつかず行動できます。生地には撥水加工を施し、多少の雨は弾きます。Mサイズ／国内正規品素材：APEX Aerobic Dry Super Light（ポリプロピレン44％、ナイロン43％、ポリウレタン13％）カラー···ブラック
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