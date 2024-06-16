DEAD STOCK 1996 COMPAQ VINTAGE CAP

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿DEADSTOCK1996COMPAQVINTAGECAP＿COMMENT＿＿＿COMPAQは1982年に設立されたUSAのパーソナルコンピュータ企業。”hasitchangedyourlifeyet？”翻訳すると”それはあなたの人生を変えましたか？”と刺繍されてます。COMPAQのスモールロゴもセンス良いお品です。1995年のコピーライト表記あり、タグ付きのビンテージ品です。カラー：ブラック、グレーコカコーラ、マクドナルド、アップル、バドワイザー、ディズニー、モトローラ、IBM等のアメリカ企業系のヴィンテージ品がお好きな方にお勧めです。＿CONDITION＿＿＿10/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中