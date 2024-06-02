DRUMOHR マフラー　カシミヤ　イタリア製

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商品詳細
イタリア製カシミヤ 100%サイズ約200×約27あくまで自宅保管品になりますので、その点ご理解をよろしくお願いいたします。#マフラー #ストール #イタリア製 #防寒 #ニット #カシミヤ #ドルモア #Drumohr素材···カシミヤ
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