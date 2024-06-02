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DRUMOHR マフラー　カシミヤ　イタリア製
商品番号 X42212753695
商品名

DRUMOHR マフラー　カシミヤ　イタリア製
ブランド名 ドルモア
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製カシミヤ　100%サイズ約200×約27あくまで自宅保管品になりますので、その点ご理解をよろしくお願いいたします。#マフラー　#ストール　#イタリア製　#防寒　#ニット　#カシミヤ　#ドルモア　#Drumohr素材···カシミヤ
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