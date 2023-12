loopwheeler BEAMS ループウィラー　new era ニューエラ

素材···コットンカラー···グレーLOOPWHEELERxNEWERAxBEAMSループウィラーニューエラビームス23SS別注9FIFTYNYスウェットベースボールキャップグレーヘッドギアブランド「NewEra」と、日本のセレクトショップ「BEAMS」、吊り編み機を使用した上質なスウェットが人気の高い「LOOPWHEELER」によるトリプルネームアイテム。2023年初売りにてリリースされた商品です。着心地のよい吊り編みを生み出すループウィラーの生地を使用した、初となるベースボールキャップ。ニューヨーク・ヤンキースロゴ仕様で、ループウィラー定番のグレーで提案。また、後頭部にはループウィラーの赤いピスネームが施されたコラボレーションならではのスペシャルな仕上がりとなっています。【サイズ】ONESIZEサイズ備考:バックベルトでサイズ調整可能。【カラー】グレー【素材】本体コットン100%刺繍糸ポリエステル100%【状態】目立つ使用感、キズ、汚れが無い物使用感の少ない良品です。試着のみ



