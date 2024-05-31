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loopwheeler BEAMS ループウィラー　new era ニューエラ
商品番号 M57733800591
商品名

loopwheeler BEAMS ループウィラー　new era ニューエラ
ブランド名 ループウィラー
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···グレーLOOPWHEELERxNEWERAxBEAMSループウィラーニューエラビームス23SS別注9FIFTYNYスウェットベースボールキャップグレーヘッドギアブランド「NewEra」と、日本のセレクトショップ「BEAMS」、吊り編み機を使用した上質なスウェットが人気の高い「LOOPWHEELER」によるトリプルネームアイテム。2023年初売りにてリリースされた商品です。着心地のよい吊り編みを生み出すループウィラーの生地を使用した、初となるベースボールキャップ。ニューヨーク・ヤンキースロゴ仕様で、ループウィラー定番のグレーで提案。また、後頭部にはループウィラーの赤いピスネームが施されたコラボレーションならではのスペシャルな仕上がりとなっています。【サイズ】ONESIZEサイズ備考：バックベルトでサイズ調整可能。【カラー】グレー【素材】本体コットン100％刺繍糸ポリエステル100％【状態】目立つ使用感、キズ、汚れが無い物使用感の少ない良品です。試着のみ
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【BEAMS×New era×LOOPWHEELER】スウェットのキャップで春準備です【9fifty良いですねぇ】

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