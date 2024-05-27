- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 版画
- >
- クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
クリスチャン・ラッセン版画ISLANDSUNRISE（アイランドサンライズ）100枚限定の貴重なお品です。作家 ChristianRieseLassen（クリスチャン・リース・ラッセン）プリントナンバーPP67/100ゴールドの本人サイン入り当時81万円で購入しました。額縁サイズ 縦 約113.5cm横 約87.5cm厚み 約6cm額縁に入った状態、天板からの絵のサイズ 縦 約78cm横 約52cm額縁に入った状態でお届けします。写真③のイーゼルはお付け致しません証明証書あり。ラッセンインターナショナル1996と記載あり。同梱致します。絵自体は、一度も取り出した事なく問題ございませんが、額縁には、経年による多少の傷や汚れあります。また、額縁内に多少の小さな埃やゴミなど混入しております。ご了承ください。裏面、購入当時のままの状態です。自宅内撮影につき室内の光など反射は、ご了承ください。こちらのナンバーリングの商品は一点物につき他サイトでは出品しておりません。メルカリのみの出品です。見かけられても、転載されたものであり他サイトには現物はございませんので、くれぐれもご注意ください。以上ご理解いただける方のみのご購入をお願いします。★こちらの商品は、運送会社様を手配してお届けとなりますので、匿名発送が不可となりますので、ご了承くださいませ。形式···額縁入り主題···風景・海景#ChristianRieseLassen#クリスチャン・リース・ラッセン#クリスチャンラッセン#ラッセン
http://narcologia.ru/goods/cotton563861.html
http://narcologia.ru/goods/update288095.html
http://narcologia.ru/goods/freshman593956.html
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
2023年最新】ラッセン版画の人気アイテム - メルカリ
wasaetalnqil.com - 【値下げ】 クリスチャン・リース・ラッセン版画 ...
クリスチャン・リース・ラッセン「アイランド・サンライズ」キャンバス ...
魅力的な価格 【専用】ヒロ・ヤマガタ「玄宮園（日本のエッセンスより ...
over print 古塔つみ キャンバスアート BARGAIN 49.0%割引 www ...
レビュー高評価の商品！ 小原古邨「松に孔雀」木版画 版画 - www ...
専門店では メーテルレジェンド 版画 - terranuova.org.pe
日本限定モデル】 アールビバン すいーとほいっぷIII DX版 梱枝りこ ...
消費税無し ☆版画☆関口コウ リトグラフ☆I138 版画 - reumatek.com
http://narcologia.ru/goods/cotton563861.html
http://narcologia.ru/goods/update288095.html
http://narcologia.ru/goods/freshman593956.html
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com
2023年最新】ラッセン版画の人気アイテム - メルカリ
wasaetalnqil.com - 【値下げ】 クリスチャン・リース・ラッセン版画 ...
クリスチャン・リース・ラッセン「アイランド・サンライズ」キャンバス ...
魅力的な価格 【専用】ヒロ・ヤマガタ「玄宮園（日本のエッセンスより ...
over print 古塔つみ キャンバスアート BARGAIN 49.0%割引 www ...
レビュー高評価の商品！ 小原古邨「松に孔雀」木版画 版画 - www ...
専門店では メーテルレジェンド 版画 - terranuova.org.pe
日本限定モデル】 アールビバン すいーとほいっぷIII DX版 梱枝りこ ...
消費税無し ☆版画☆関口コウ リトグラフ☆I138 版画 - reumatek.com