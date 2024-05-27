

クリスチャン・ラッセン版画 ISLAND SUNRISE 100枚限定品 | labiela.com



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クリスチャン・ラッセン版画ISLANDSUNRISE（アイランドサンライズ）100枚限定の貴重なお品です。作家 ChristianRieseLassen（クリスチャン・リース・ラッセン）プリントナンバーPP67/100ゴールドの本人サイン入り当時81万円で購入しました。額縁サイズ 縦 約113.5cm横 約87.5cm厚み 約6cm額縁に入った状態、天板からの絵のサイズ 縦 約78cm横 約52cm額縁に入った状態でお届けします。写真③のイーゼルはお付け致しません証明証書あり。ラッセンインターナショナル1996と記載あり。同梱致します。絵自体は、一度も取り出した事なく問題ございませんが、額縁には、経年による多少の傷や汚れあります。また、額縁内に多少の小さな埃やゴミなど混入しております。ご了承ください。裏面、購入当時のままの状態です。自宅内撮影につき室内の光など反射は、ご了承ください。こちらのナンバーリングの商品は一点物につき他サイトでは出品しておりません。メルカリのみの出品です。見かけられても、転載されたものであり他サイトには現物はございませんので、くれぐれもご注意ください。以上ご理解いただける方のみのご購入をお願いします。★こちらの商品は、運送会社様を手配してお届けとなりますので、匿名発送が不可となりますので、ご了承くださいませ。形式···額縁入り主題···風景・海景#ChristianRieseLassen#クリスチャン・リース・ラッセン#クリスチャンラッセン#ラッセン