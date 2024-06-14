本場筑前博多織、正絹角帯、No,03

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素材・・・ 正絹 １００％ ・本築博多織登録証 （株）森博多織 謹製 サイズ→帯巾・約 9.5cm・長さ、１丈5尺(約、396cm)高級感ある伝統柄タイプです♪ シッカリとした織りで締めやすく、上質の高級感が魅力の角帯です。 柄にこだわって選んだ粋な正絹角帯です。本物の高級感。 必ず納得いただける男帯です♪ 二口仕様→両面別柄（どちらでもお使いいただけます） オールシーズンお使いいただけます。●角帯について 昔ながらの浴衣の男の帯結びといえば角帯の出番です。 一般的なものは女性の貝の口と同じ結び方になります。●ポイント ぐっと前を低めに、帯の後ろを少し上げて締めるのが男らしい感じに。 そして背中の中心をちょっとはずして。さあ、粋でいなせなお兄いさんに変身♪