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本場筑前博多織、正絹角帯、No,03
商品番号 J61015770388
商品名

本場筑前博多織、正絹角帯、No,03
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材・・・　正絹　１００％　　　　・本築博多織登録証　　（株）森博多織　謹製　サイズ→帯巾・約　9.5cm・長さ、１丈5尺(約、396cm)高級感ある伝統柄タイプです♪　シッカリとした織りで締めやすく、上質の高級感が魅力の角帯です。　　柄にこだわって選んだ粋な正絹角帯です。本物の高級感。　必ず納得いただける男帯です♪　二口仕様→両面別柄（どちらでもお使いいただけます）　オールシーズンお使いいただけます。●角帯について　　　　　昔ながらの浴衣の男の帯結びといえば角帯の出番です。　　　　　一般的なものは女性の貝の口と同じ結び方になります。●ポイント　ぐっと前を低めに、帯の後ろを少し上げて締めるのが男らしい感じに。　そして背中の中心をちょっとはずして。さあ、粋でいなせなお兄いさんに変身♪
http://narcologia.ru/goods/Lincoln289202.html
http://narcologia.ru/goods/browse134491.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis447744.html
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