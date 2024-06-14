【COMME des GARCONS HOMME DEUX】ウールマフラー

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商品詳細
○商品名○COMMEdesGARCONSHOMMEDEUXウールマフラー●サイズ：幅：29cm/全長：160cm素人採寸ですので誤差がありますが参考までにどうぞ。●カラーネイビー(ボーダー)●素材：ウール100%●状態：中古品ですので見落としている細かなダメージ、汚れ等がある可能性があります。詳細は写真でご確認ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。まだまだ着用頂けますので、気になる方はご購入ください。柄・デザイン···ボーダー素材···ウール
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