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NIKE AIR JORDAN 7 RETRO 26.5㎝　送料込
商品番号 D71167782713
商品名

NIKE AIR JORDAN 7 RETRO 26.5㎝　送料込
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

NIKEAIRJORDAN7RETRO中古送料込26.5センチオリジナル箱付※凹み等ありまだ履けますが状態はあまり良くありません。写真にてご判断ください。新品ではありません。最後の写真の部分に割れがあります。#NIKE#AIRJORDAN7#RETRO#ジョーダン7
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