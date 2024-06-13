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Daniel\u0026Bob ダニエル\u0026ボブ 本革ロディ長財布
商品番号 Y65203870024
商品名

Daniel\u0026Bob ダニエル\u0026ボブ 本革ロディ長財布
ブランド名 ダニエルアンドボブ
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Daniel\u0026Bobダニエル\u0026ボブの本革ロディ長財布です。色はブラック。新品を購入後約３ヶ月ほど使用しました。ロディ特有のシワがあります。バッグインバッグでしたので手垢や汚れなどは見当たりません。状態は画像でご確認下さい。柄・デザイン...無地カラー...ブラック素材...本革
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