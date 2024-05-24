《Funko POP!/米国限定/新品/特別版》キャプテンマーベル 4インチ

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⭐️⭐️MARVEL生誕80周年を記念して発売されたアイテムです！⭐️更に2019年秋にニューヨークで開催された『ComiconFallConvention』の限定版です！⭐️Funkoの本拠地アメリカでも高値で取引されている逸品です！・商品名:FunkoPop/ファンコポップ・メーカー:Funko/ファンコ・内容:CAPTAINMARVEL#526/キャプテンマーベル・2019NYFallConventionLimitedEditionEXCLUSIVE・マーベル生誕80周年記念発売アイテム・サイズ:4インチ/約10cm・新品・未開封・正規品※目立った汚れや擦れなどは無く極美品ですが、引っ越しで海外から輸送後自宅保管の為ご理解の上購入下さい。☆2020年8月に米国現地でワシントン州のFunko本社より直接購入しました。※※お値下げ交渉はご遠慮下さい。※※ATM支払いの方は購入ご遠慮下さい。#5000#マーベル#marvel#ファンコポップ#funkopop#フィギュア#アニメ#アメリカ#レアフィギュア種類···コレクションフィギュア