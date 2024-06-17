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正規品ルイヴィトン サンチュール ジーンズ レザー ベルト 100/40 黒
商品番号 R23676624215
商品名

正規品ルイヴィトン サンチュール ジーンズ レザー ベルト 100/40 黒
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品ルイヴィトンサンチュールジーンズレザーベルトサイズ100/40　幅：3cmメンズ　ブラック　バックル・シルバー（5.5×3.6cm）素材...本革シリアル番号　　LB1014あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。使用感ありますが革部分もまだまだお使い頂ける状態です！
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