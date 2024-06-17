正規品ルイヴィトン サンチュール ジーンズ レザー ベルト 100/40 黒

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正規品ルイヴィトンサンチュールジーンズレザーベルトサイズ100/40 幅：3cmメンズ ブラック バックル・シルバー（5.5×3.6cm）素材...本革シリアル番号 LB1014あくまで古着となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。使用感ありますが革部分もまだまだお使い頂ける状態です！