【08aw】希少 NUMBER(N)INE ナンバーナインキャップ　レア

カラー···ブラックナンバーナイン NUMBER(N)INEニューエラキャップ定価13,650円宮下さん在籍時の2008awMYOWNPRIVATEPORTRAND【ポートランド期】アーカイブ商品ニューエラキャップです。正規店でコレクション立上げ時に購入したワンオーナーものです。クローゼット整理で使用しない為、出品しました。写真の通りコンディションは悪く無いですが、15年前のアーカイブ品となりますので、神経質な方は入札をしないようお願いします。他ナンバーナイン コレクションアイテム出品しますので、よろしければご覧になって下さい。問い合わせ対応や、配送について平日は仕事の為、夕方以降になりますので、ご容赦下さい。#カートコバーン#グランジ#ハート涙#トラヴィススコット#travisscott#number(n)ine#名作#初期#希少#レア#ビンテージ#ヴィンテージ#アーカイブ#宮下素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール



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