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England製　イギリス製　レザーベルト
商品番号 U76658042451
商品名

England製　イギリス製　レザーベルト
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長110cm（最後の穴までで約105cm)幅は3cmイギリス製でレザーも肉厚、金属はおそらく真鍮製ギミックも魅力的な一品ですカラー···ブラウン
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