✨超極SSS美品✨ ルイヴィトン 長財布 ポルトフォイユ ブラザ ダミエ 黒

数ある商品からご覧頂き、誠にありがとうございます❤️他にもブランド品を出品しておりますので#Sophiaのブランドからご覧下さい✨☘️商品ポイント☘️男性的でシックな印象の「ポルトフォイユブラザ」がダミエ・グラフィットから登場。収納性に優れ、実用的です❣️ジャケットのポケットにもスムーズに収まるスリムなデザイン✨✨バッグやジャケットからこの財布を取り出す自分を想像してみて下さい(*´∀｀*)カッコいいこと間違いなし‼️☘️商品状態☘️✴️超極SSS美品✨(プロフィールにてランクをご参照下さい)✅ファスナースムーズです❣️✅ブランドロゴ刻印くっきり❣️✅ベタつきありません❣️✅表面ダミエ柄はっきり❣️✅コバの少々のダメージ、内側折り曲げ部分のシワがありますが、その他特筆するような傷や汚れは無く、全体的に綺麗な状態です✨簡易クリーニングをしてからお送りしますので、届いてすぐに気持ち良くお使い頂けます❣️【タバコ、ペットありません】☘️商品詳細☘️ルイヴィトン LOUISVUITTONダミエグラフィットポルトフォイユブラザ黒ブラックBlack型番:N62665シリアル番号:TA017810x19×2cm小銭入れ1、ポケット4（紙幣用含む）、クレジットカード用ポケット16、斜めポケット1☘️参考定価☘️¥91,300☘️商品の購入情報詳細☘️真贋鑑定済みのブランドオークションより購入しておりますので、ご安心下さい❣️☘️即日・翌日発送☘️お支払い翌日までには発送させて頂きますので、すぐお手元に届きます❣️☘️付属品☘️箱や保存袋等は付属せず、本体のみです。☘️ご注意点☘️稀に写真に写り込まない小さな汚れ・擦れ・経年による劣化やたるみ等がある場合がございます。上記をご了承の上、中古品にご理解のある方のみ購入のご検討をよろしくお願い致します❣️☘️安心の返品保証☘️購入を迷っている場合は、一度お品を実際に見て頂ければと思います(*´∀｀*)届いた商品がイメージと違った！という場合は遠慮なく返品をお申し付け下さい✨返送送料のみご負担頂ければ返品対応させて頂きます。ですので、ブランド品はお値段が張りますが安心してご購入下さいませ❣️230316-AP1-69431-A



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