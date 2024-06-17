【スーパースペシャル】60s クロス柄 ヴィンテージバンダナ ビンテージバンダナ

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コレクターの中で絶大な人気を誇るクロス柄のバンダナの中でもこちらの表記は最古の表記になります。こちらの「マルK」表記は日本に数枚あるかどうかだと思います、今までのSNSの投稿を見渡しても、ほんの数枚しか存在を確認できてないです。多少の保管汚れなどございますが、大きなダメージはございません。コレクターの方は是非。vintagebandanaラルフローレンリアルマッコイズウエアハウスダブルアールエルRRLリーバイスエレファントブランドduplexカーハートバンダナ