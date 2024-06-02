最終値下げ‼️ルイヴィトン オーガナイザー クラッチバッグ モノグラム

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○商品名LOUISVUITTONルイヴィトンオーガナイザークラッチバッグモノグラム長財布○サイズ(約)縦25cm横13.5cmマチ2cm○カラーブラウン 茶○仕様カードポケット×6小銭入れ×1オープンポケット×3○状態父が数年大事に使用していました。持ち手部分に焼けお札を入れる部分に擦れなどの使用感があります。チャックはスムーズに動きますので使用に問題はないので、商品到着後すぐに気持ち良くお使いいただけます♬￼出品を迷っているので、1週間位で削除するかもしれません。特価での出品です。この機会にぜひ✨カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布値下げ不可‼️値下げ交渉のコメントは削除、ブロックします‼️