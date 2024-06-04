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新品処分BULLETS 4 PEACメンズ　ドグタグDragon
商品番号 D21988294067
商品名

新品処分BULLETS 4 PEACメンズ　ドグタグDragon
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LA生まれのニューブランド【Bullets4Peace】本物の実弾を今後使われることのないように平和への祈りを込めてユニークなジュエリーに生まれ変わらせています利益の1部はチャリティーに寄付されていますドグタグにドラゴンが弾丸を抱き込むデザイン有名セレブ愛用品革紐サイズ　H5.5XW3紐の長さ　44cm処分のため特別価格
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