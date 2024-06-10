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商品詳細
送料無料/AS-9音色GTノイズシールドピックアップ搭載ピックアップカバー/ノブは白/黒/クリームの3色から。ピックガードは掲載外のタイプも無料取り寄せ組み替え可能です。お問い合わせ下さい。Voodooタイプピックガードのみ＋1,000円です。※無連絡時はトップ画像のビンテージホワイトノーマルsssピックガード＋クリームカラーパーツの組み合わせにて発送。高出力Alnico-5【グレイファイバーボビンタイプ】=NECK:6.5k/MIDDLE[RWRP]:6.5k BRIDGE:7.5kピックの引っかかりを防ぐ面取りスタッガードポールピース。ビンテージワックスコートClothWire■ストラト本来のサウンドはそのままに。ブレンダーを絞ればサウンド激変。■fender標準CTSA250K（へそ付き貫通軸・ブラスシャフト）■fender標準Oak同等高品質5wayピックアップセレクター■世界標準SPRAGUEORANGEDROP＋ハイパス■shieldingジャックWire■fender64年11穴準拠スクリューホールピックガード（大判ノイズレスアルミシート）ネジ付き※ハンダ処理不要で配線の処理ができる「絶縁被覆付閉端接続子」付き。写真のように、2本の配線をまとめて「ねじり、折り曲げて」閉端接続子に挿入、ペンチで先端を圧着するだけです。
http://narcologia.ru/goods/symmetric49245.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador368006.html
http://narcologia.ru/goods/ordering268079.html
送料無料/AS-9音色 GTノイズシールドピックアップ搭載
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