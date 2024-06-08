茶人の書？　清浄　花押　扁額　茶道具　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
書の形式...額縁入り茶人の書でしょうか？花押がありますが、詳細なことはわかりません。多少の汚れ、シミ等あります。額の大きさ横83.5 縦38cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/competitive125081.html
http://narcologia.ru/goods/recycling191214.html
http://narcologia.ru/goods/traverse674226.html
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