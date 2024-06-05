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【J97 PTL】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット
商品番号 E89556908806
商品名

【J97 PTL】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 13,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2208492ブランドCarharttカーハート[サイズ表記]M[実寸]肩幅　52.0cm身幅　61.0cm着丈　62.0cm袖丈　62.0cm総丈　--cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]目立つダメージのないusedです。[その他備考]--.
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