【J97 PTL】Carhartt デトロイトジャケット ダックジャケット

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2208492ブランドCarharttカーハート[サイズ表記]M[実寸]肩幅 52.0cm身幅 61.0cm着丈 62.0cm袖丈 62.0cm総丈 --cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]目立つダメージのないusedです。[その他備考]--.