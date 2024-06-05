90's Christian Dior monsieurセットアップ

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商品詳細
古着屋にて購入したchristiandiormonsieurのセットアップです。176cm60kgの私が着ると、ほどよくゆとりがあるようにきれます。購入時からパンツに汚れがありますが、着用時にはそれほど目立ちません。値段交渉や質問には対応可能ですので、ご遠慮なくコメントしてください。表地:ウール95%ナイロン5%裏地:ポリエステル100%胸囲:92胴囲:88#ディオール#setup#セットアップ#クリスチャンディオール購入時の金額¥34,800
http://narcologia.ru/goods/ordering487679.html
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