90's Christian Dior monsieurセットアップ

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古着屋にて購入したchristiandiormonsieurのセットアップです。176cm60kgの私が着ると、ほどよくゆとりがあるようにきれます。購入時からパンツに汚れがありますが、着用時にはそれほど目立ちません。値段交渉や質問には対応可能ですので、ご遠慮なくコメントしてください。表地:ウール95%ナイロン5%裏地:ポリエステル100%胸囲:92胴囲:88#ディオール#setup#セットアップ#クリスチャンディオール購入時の金額¥34,800