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90's Christian Dior monsieurセットアップ
商品番号 U98108113785
商品名

90's Christian Dior monsieurセットアップ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 7,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋にて購入したchristiandiormonsieurのセットアップです。176cm60kgの私が着ると、ほどよくゆとりがあるようにきれます。購入時からパンツに汚れがありますが、着用時にはそれほど目立ちません。値段交渉や質問には対応可能ですので、ご遠慮なくコメントしてください。表地:ウール95%ナイロン5%裏地:ポリエステル100%胸囲:92胴囲:88#ディオール#setup#セットアップ#クリスチャンディオール購入時の金額¥34,800
http://narcologia.ru/goods/ordering487679.html
http://narcologia.ru/goods/stair844100.html
http://narcologia.ru/goods/approximate710420.html
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